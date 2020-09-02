Диссидент Гео Лерос: как отбиться от "налоговых" обвинений

Персона дня – теперь уже бывший нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос. Точнее, нардепом он остается, но уже не от президентской партии – из нее Лероса вчера вечером исключили из фракции "слуг". Но это было завершающее действие в эпопее, занявшей целый день.

Ранее было громкое выступление депутата в парламенте, где он, еще в статусе "слуги", мочил Владимира Зеленского так, как пока не делали этого с трибуны даже представители оппозиционных партий.

Впрочем, и это был не первый эпизод эпопеи: все началось с того, что на Лероса завели уголовное производство по обвинению в неуплате налогов.

А потому громкое выступление в Верховной Раде, скорее всего, было следствием выдвинутых обвинений: ведь в ситуации, когда на тебя "вешают" экономическое дело, правильнее всего перевести все в сферу "политических преследований".

Можно не сомневаться, что именно так Лерос теперь и поступит – станет заявлять, что ему мстят за резкое выступление против президента. Впрочем, даже в этом, явно наигранном, спиче прорвалось то, что уже не одну неделю было очевидно: Лерос ведет персональную войну против главы Офиса президента Андрея Ермака.

Неизвестно, то ли у бывшего "слуги" какие-то личные счеты с главой ОП или это часть глобального заказа, но факт остается фактом: если Зеленского Лерос крыл, в основном, за невыполненные обещания и потерянные шансы, то Ермака он объявил "агентом ГРУ Российской Федерации".

При этом депутата не смутило даже то, что ГРУ в России нет еще с 2010 года, когда она была переименована в Главное управление Генштаба. Но так даже проще: если объявить кого-то агентом несуществующей разведки, то и доказательства не потребуются. Впрочем, даже требование доказательств Лерос теперь, наверное, будет трактовать как политическое преследование.

Коронавирус: катастрофический прогноз премьера

Фото: Facebook/ dshmyhal

Премьер вчера выступил в роли Кассандры: во время телеэфира он заявил, что к началу октября рост заболеваемости коронавирусом в Украине составит 3 тысячи человек в день, и это приведет к загрузке инфекционных отделений больниц на 80%. Исходя из тенденций последнего месяца есть все основания полагать, что в данном случае Денис Шмыгаль прав.

Однако, давая вполне обоснованный прогноз, глава правительства практически ничего не сказал о том, как Кабмин думает решать данную проблему. Ведь, исходя из прописанных в самом правительстве норм, загрузка инфекционок на 75% – это красная черта, за которой следует максимально жесткий карантин.

Означает ли это, что всю страну вернут в весеннее состояние?

Шмыгаль ответа на этот вопрос не дал. Наоборот, он говорил о смягчении ограничительных мер – после того, как темпы роста заболеваемости начнут спадать. Но, поскольку на данный момент из ограничительных мер по всей стране действуют только запреты на въезд иностранцев (весьма условный запрет) и ночные клубы с концертами, вряд ли стоит ожидать, что темпы сами по себе будут падать.

Впрочем, возврат к жесткому карантину – это не единственная проблема, возникающая в связи с прогнозом Шмыгаля. Главный вопрос в том, что правительство собирается делать с больницами. Ведь если центр понимает, что заболеваемость и наполняемость койко-мест серьезно увеличится, нужно ставить вопрос об увеличении количества этих самых койко-мест уже сейчас. И не только стараниями местных властей, как это делается в отдельных регионах, но и с привлечением средств из коронавирусного фонда (которых там на данный момент уже нет).

А кроме увеличения койко-мест, нужно увеличивать и количество аппаратов ИВЛ, которые все еще не закупают, и количество медицинского персонала. И это те проблемы, которые надо решать до выхода на новый коронавирусный пик, а не после.

Посольство США требует наказать радикалов. Только за марш ЛГБТ

Фото: Одесса Медиа

Посольство США выступило с заявлением, в котором призвало органы госвласти Украины привлечь к ответственности тех, кто напал на воскресный Марш равенства в Одессе. Ранее с таким же требованием выступили послы Великобритании и Швейцарии, так что можно считать, что весь западный мир озабочен этим преступлением.

В самой Украине, правда, особого резонанса это нападение не вызвало. Попытка со стороны националистов действительно была сделана, но полицейские ее вовремя пресекли, так что пострадавшим оказался только один представитель полиции. А это не сравнить с нападениями радикалов на представителей оппозиционных партий и организаций, которые в последнее время участились и стали особо жестокими.

Посольство США эти нападения не замечало.

При этом в тексте, опубликованном посольством, сказано: "Демократия означает, что все группы могут мирно собираться и безопасно выражать свое мнение". А слово "все" не предполагает, что такое право закреплено лишь за представителями сексуальных меньшинств.

Поэтому, даже если американское посольство в следующий раз упустит из виду нападение на активистов "Оппозиционной платформы" или "Патриотов – За жизнь" (а скорее всего оно упустит), можно смело требовать от полиции разобраться с радикалами и от имени американцев.

А самому посольству стоило бы разобраться с теми своими сотрудниками, которые, с одной стороны, требуют наказания для радикалов, а с другой – покрывают их. В том числе даже радикала-убийцу Стерненко.

Волкер опять будет зарабатывать на Украине

Фото: Flickr

Впрочем, чем больше граждане бывших республик Советского Союза узнают о реалиях западной политики, тем меньше у них остается иллюзий насчет того, какого рода демократию Штаты и Евросоюз стремятся построить в Украине.

Это в закрытом советском обществе о Западе судили по фильмам на пиратских видеокассетах. А при личном соприкосновении он оказывается совсем другим.

Характерный пример – бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. В течение двух лет все были убеждены, что этот представитель западного мира призван установить мир на Донбассе. И только при увольнении Волкера выяснилось, что он лоббировал (наверняка не бесплатно) закупку украинской властью "Джавелинов".

А вчера выяснилось, что спецпредставитель вообще время зря в Украине не тратил, заводя нужные знакомства в сферах, не имеющих ничего общего с проблемами Донбасса. И знакомства принесли плоды: с 1 сентября Волкер стал независимым членом совета директоров компании BGS Rail – украинской дочерней компании литовской Baltic Ground Services, занимающейся железнодорожными грузоперевозками в целом ряде стран, включая нашу.

Взяв на работу бывшего спецпредставителя Госдепа, компания ожидает, что тот поможет "добиться успеха в разработке и реализации планов роста, которые увеличат прямые иностранные инвестиции и будет способствовать созданию рабочих мест на украинском рынке".

А поскольку Волкер не является специалистом ни в грузоперевозках, ни в украинском рынке, то остается предположить, что ему опять будут платить за лоббирование через связи, полученные благодаря работе на Госдеп. И, глядя на карьеру этого "борца за мир на Донбассе", возникают сомнения насчет того, что другие западные спецпредставители будут тут действительно заниматься тем, ради чего их присылают, а не станут обеспечивать свою будущую карьеру.

Белоруссия: протесты вместо институтов

Скриншот из видео

Белоруссия вчера пережила еще одну волну оппозиционной активности – теперь не плановой (как по выходным), а, если так можно выразиться, спонтанной. Связано это было с тем, что к 1 сентября в Минск съехались студенты, и свой первый учебный день они решили провести не в аудиториях, а на улицах столицы, выражая свою позицию по отношению к действующей власти.

В принципе, вчерашнюю активность студентов можно было предположить. Молодежь всегда была и будет в авангарде любых протестных движений просто в силу своего юношеского максимализма. И только потому, что все предыдущие протесты пришлись на каникулы, в Белоруссии до сих пор не было специфических студенческих выступлений.

Первое сентября эту ситуацию "исправило". Акции получились не слишком многочисленными, но активными – с нападениями на милицию и даже попытками прорваться к центральному офису КГБ.

Но это, так сказать, стартовая активность, которая, скорее всего, скоро спадет. Ведь Александр Лукашенко уже высказал инициативу насчет того, чтобы студентов, которые вместо учебы протестуют, исключали из вузов с перспективой загреметь в армию. А эта перспектива мало кого заинтересует.

Да и оснований для глобального роста протестного движения пока не видно. Наоборот, вчера часть оппозиции заговорила о создании новой партии, которая примет участие в анонсированной Лукашенко конституционной реформе, – что вызвало резкую критику у другой части оппозиции. Так что сейчас приходится говорить не об усилении протестного движения, а об угрозе его раскола.