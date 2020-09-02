Представлен логотип летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Видео
Логотип летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе был представлен 1 сентября.
Об этом сообщается на официальном сайте оргкомитета соревнований.
На эмблеме изображены буквы LA и число 28. Буква А, символизирующая разнообразные истории города, имеет 26 вариаций и будет постоянно меняться.
Отмечается, что для создания логотипа своими историями поделились, в частности, фигурист Адам Риппон, футболистка Алекс Морган, певица Билли Айлиш, актриса Риз Уизерспун.
We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a— LA28 (@LA28) September 1, 2020
Лос-Анджелес в третий раз в своей истории примет Олимпиаду. Ранее там проходили Игры 1932 и 1984 годов.
Ранее сообщалось, что Олимпийские игры 2021 года сохранят название "Олимпиада-2020".
Также мы писали, что Олимпийские игры в Токио могут перенести на осень или зиму.