В России скончалась актриса Ирина Печерникова. Она известна по главной роли в фильме "Доживем до понедельника". Актриса ушла на 76-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу актрисы Нину Давыдову.



"Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию", - сказала собеседница агентства.

Актрисса Родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. Она - заслуженная артистка РСФСР, играла в театре, а также сыграла много ролей в кино. Самая известная роль Печерниковой на большом экране - Наталья Сергеевна Горелова, учительница английского в фильме "Доживём до понедельника".

Также во вторник, 1 сентября, умер российский артист Борис Клюев, известный ролями Трианона, Рошфора и Воронина.

Кроме того, сегодня стало известно американо-колумбийского диджея и продюсера Эрика Морилло. Он ушел на 50-м году жизни.