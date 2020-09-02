Колония летучих мышей поселилась в одном из офисов Харькова, говорится в сюжете ТСН.

"Когда люди вышли из отпуска, увидели сотни летучих мышей. Выселяли их из помещения с помощью специалистов", - говорится в сюжете.

Отмечается, что люди надолго оставили открытое на проветривание окно и в помещение (расположено в центре Харькова) залетели почти 100 летучих мышей двух видов.

"Сначала залетел один или группа, не смог вылететь, начал кричать и призывать других. Таким образом в эту "ловушку" набралось их много", - говорит специалист.

Ранее "Страна" рассказывала, что обезьяны и летучие мыши лучше всех млекопитающих перерабатывают алкоголь.

Еще мы писали, как в конце прошлого года более полутора тысяч летучих мышей устроились на зимовку в одной из квартир Львова.