Украинский врач совместно с Всемирной организацией здравоохранения и Минздравом рассказала неверующим в существование заболевания о своем опыте лечения от осложнений коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"ВОЗ в Украине пообщалась с людьми, которые выздоровели после COVID-19, и подготовила серию роликов, в которой они рассказали свои истории борьбы с коронавриусом. Инна Новикова, семейный врач из Киева, рассказывает, что болезнь началась с сильных болей в горле, температуры, затем началась одышка", - указано в сообщении.

По словам Инны, во время отпуска она начала чувствовать недомогание - болело горло, а после переохлаждения появилась температура 38 градусов. Тогда она решила пройти тест на коронавирус. Во время лечения в больнице девушка чувствовала слабость и одышку даже от поднятия ложки.

"Как медицинский работник, хочу подчеркнуть, что неверие не освобождает от ответственности. Никто не застрахован, заболеть может каждый. Есть желание, чтобы люди оставались людьми и помогали друг другу ", - рассказала женщина.

Напомним, Сергей Надал, мэр Тернополя, рассказал "Стране", когда узнал, что заболел коронавирусом и как себя чувствует сейчас.

Как сообщала "Страна", известный ведущий программы "Знак качества" и телеканала ТСН Константин Грубич вместе с женой заболели Covid-19 и описал все течение болезни.