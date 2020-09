Звезда сериала "Воронины" Борис Клюев скончался от онкологического заболевания. Пока неизвестно, где и когда попрощаюся с артистом.

Это агентству "Интерфакс" подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова.

В 2019 году Клюев признался, что страдает от онкологического заболевания. По его словам, болезнь не мешала ему играть в театре и сниматься в кино. До этого у актера обнаружили рак легких, однако позднее он опроверг эту информацию.

Прощание с артистом состоится в Малом театре, дата церемонии пока не определена.

