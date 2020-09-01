Новый сорт кукурузы фиолетового цвета появился на агрорынке Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Она изменила не только вкус, но и цвет. Фиолетовая кукуруза отечественной селекции появилась на агрорынка. Она - сахарная, то есть съедобная", - говорится в сюжете.

Красит кукурузу в такой цвет природные вещества - так называемые антоцианы.

Селекционеры уверяют, что вывести новый сорт кукурузы очень легко. Правда, по словам фермеров, употреблять в пищу кукурузу фиолетового цвета люди пока не спешат, мол боятся, что она окрашена с помощью ГМО.

Ранее "Страна" информировала, что засуха на юге Украины может погубить урожай кукурузы и подсолнечника.

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