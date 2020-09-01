Американо-колумбийский диджей и продюсер Эрик Морилло ушел на 50-м году жизни. Он умер в США, его тело нашли во вторник, 1 сентября в Майами-Бич (штат Флорида).

Об этом во вторник сообщил портал TMZ.

Причины смерти пока не установлены. Полиция получила вызов в 10.42 по местному времени и оперативно прибыли к месту происшествия - дому 5660 на La Gorce Drive. Первичный осмотр детективов не указал на неестественные причины смерти, но окончательные выводы сделают эксперты.

Морилло получил широкую известность благодаря своему треку I Like To Move It (1993), который он записал под псевдонимом Reel 2 Real совместно с исполнителем из Тринидада и Тобаго Мэд Стантмен (настоящее имя - Марк Куоши).

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