Меркель объявила, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США
Правительство ФРГ хочет, чтобы газопровод "Северный поток 2" был достроен, несмотря на санкции США, которые Берлин считает экстерриториальными и противозаконными, подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными", - сказала она в ходе визита в Штральзунд, передает агентство Dpa.
По словам канцлера, газопровод должен быть достроен.
Сообщается, что в начале августа три сенатора США направили в немецкий порт Засниц-Мукран, рядом с которым находится газоприемная станция для уже существующего газопровода "Северный поток" и для нового, письмо с угрозами штрафных мер.
Ранее Меркель заявила, что ситуация с отравлением российского оппозиционера Навального не повлияет на окончание строительства "Северного потока-2".
Также мы сообщали, что Дания окончательно разрешила его достройку.