В городе Путивль Сумской области молодой полицейский угрожал женщинам с детьми пистолетом за вход в супермаркет без масок несмотря на то, что девушки исправили ошибку по требованию администрации магазина.

Об этом сообщает общественная организация "Стоп коррупции" в Facebook.

Так, двое девушек ехали в палаточный городок с детьми и по дороге посетили супермаркет АТБ. Путешественницы забыли маски и вернулись за ними в машину после замечания администрации магазина. Однако наблюдавшая за ситуацией полиция решила все же провести профилактическую беседу.

"Через полтора часа те же правоохранители поймали женщин на улице и потребовали подписать протокол об административном правонарушении, подчеркивая необходимость идти в участок", - указано в сообщении.

Девушки вернулись в машину за документами, после чего приняли решение уехать. Правоохранители стали бросаться на машину, а один из них даже направил пистолет на лобовое стекло и криками вынудил девушек покинуть авто. На ролике слышно, как мать успокаивает плачущего ребенка, который испугался направленного в свою сторону оружия.

Напомним, утром во вторник, 1 сентября, возле некоторых школ в Киеве наблюдались столпотворения, несмотря на то, что линейки проводят для первоклашек и выпускников. Большинство школьников пришли на линейки по случаю начала нового учебного года без масок, а социальная дистанция не соблюдается.

Как сообщала "Страна", после масштабных акций в Берлине в минувшие выходные против ужесточения карантина власти решили обязать всех участников демонстраций носить маски. Такое решение будет принято в ближайшее время для митингов, в которых будет собираться больше 100 человек.