Во вторник 1 сентября вступило в силу постановление Кабмина №362 о частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан.

Об этом напомнили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что с 1 сентября 2020 для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт.

Таким образом заработал новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями длительная и сложная в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.

Также пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами. Кроме того, существенно улучшится предупреждение случаев использования подделок паспорта гражданина Украины (в форме книжечки), учитывая незначительную степень защиты документа.

Граждане Украины, проживающие на территории Беларуси, могут оформить загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или консульстве Украины в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем необходимым оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.

При этом граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно будут пропускать и по внутренним паспортам.

В службе обратили внимание, что граждане Украины - жители приграничных районов Украины смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Республику Беларусь в местных пунктах пропуска по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, от 12.12.98.

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