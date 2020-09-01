На трассе Киев-Одесса загорелся пассажирский автобус, в котором находились 20 человек.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произолел в Ставищенском районе Киевской области.

"1 сентября в 15:25 в оперативно-диспетчерскую службу Ставищенского района поступило сообщение о возгорании автобуса "СЕТРА" на трассе Киев - Одесса вблизи села Снежки", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали спасатели в составе 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Пассажиры самостоятельно смогли покинуть горящее транспортное средство. Пострадавших и погибших нет.

Ранее "Страна" рассказывала, как ночью под Черкассами сгорели автобусы, которые должны были выйти на маршрут в День Независимости.

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