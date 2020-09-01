На трассе Киев - Одесса сгорел пассажирский автобус, в котором ехали 20 пассажиров. Фото
На трассе Киев-Одесса загорелся пассажирский автобус, в котором находились 20 человек.
Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар произолел в Ставищенском районе Киевской области.
"1 сентября в 15:25 в оперативно-диспетчерскую службу Ставищенского района поступило сообщение о возгорании автобуса "СЕТРА" на трассе Киев - Одесса вблизи села Снежки", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжали спасатели в составе 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Пассажиры самостоятельно смогли покинуть горящее транспортное средство. Пострадавших и погибших нет.
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