В Минздраве и Центральной избирательной комиссии рассказали о создании алгоритма проведения местных выборов в соответствии с требованиями карантинных ограничений и санитарных норм.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Соблюдение санитарных норм не должно быть инструментом политической борьбы. Министерство здравоохранения надеется, что местная власть понимает всю опасность ситуации", - заявил глава МОЗ Максим Степанов.

Более подробные инструкции появятся позднее, однако сейчас известно, что программа направлена на максимально безопасное проведение выборов как для членов комиссий, так и для избирателей. Министр также отметил, что на сегодня соблюдение противоэпидемических рекомендаций - это уже не экстренные меры, а базовые правила.

Напомним, в сентябре в Украине подорожает газ для населения, дети пойдут в школы и стартует местная предвыборная кампания.

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