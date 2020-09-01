В Москве в возрасте 76 умер актер Борис Клюев, сыгравший в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктор Ватсона", сериалах "ТАСС уполномочен заявить", "Воронины".

Собрали видеоподборку эпизодов самых известных его ролей.

Граф Рошфор - "Д’Артаньян и три мушкетера"

Роль доверенного лица кардинала Ришелье графа Рошфора считается самой заметной в карьере Бориса Клюева. Изначально на эту роль собирались назначить Михаила Боярского, но затем планы поменялись и он сыграл Д’Артаньяна.

Во время съемок сцены тройного поединка на шпагах Д’Артаньяна, Рошфора и де Жюссака, которого сыграл Владимир Балон, Боярский получил травму. Он слишком замахнулся и направил шпагу Клюева себе в лицо. В результате она выбила ему зуб и оцарапала горло. К счастью, обошлось без тяжелых последствий.

Агент ЦРУ Трианон - ТАСС уполномочен заявить

Борис Клюев сыграл шпиона Сергея Дубова (кодовое имя Трианон), которого завербовала ЦРУ. В основу телесериала ТАСС уполномочен заявить …" лег роман Юлиана Семенова. У Дубова был реальный прототип - советский дипломат Александр Огородник.

Майкрофт Холмс - "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

В любимом миллионами фильме по роману Конана Дойла Борис Клюев сыграл Майкрофта Холмса - одаренного брата знаменитого сыщика, который может похвастаться еще более блестящими способностями.

Николай Воронин - "Воронины"

В сериале Воронины - о жизни двух поколений семьи, он сыграл главу семейства Николая Воронина.

Причиной смерти Бориса Клюева стало онкологическое заболевание. В 2018 году у него обнаружили рак легких. С тех пор он боролся с болезнью, не переставая работать в театре и кино.