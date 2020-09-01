Умер народный артист России, актер театра и кино Борис Клюев. Он наиболее известен по роли Рошфора в "Д’Артаньяне и трех мушкетерах", а также по роли Николая Воронина в сериале "Воронины". Артисту было 76 лет, последнее время он боролся с онкологией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра.

"Борис Клюев умер, он был тяжело болен", - сказала директор театра Тамара Михайлова.

В феврале 2019 года артист рассказал, что у него диагностировали онкологию - рак легких.

Клюев был одним из ведущих актеров Государственного академического Малого театра, художественным руководителем двух курсов ВТУ имени Щепкина, заведующим кафедрой мастерства актера. Входил в правление Гильдии актеров кино России.

Он играл Теплицкого в "Рудобельской республике", князя Бельского в "Хождении по мукам", Рошфора в "Д’Артаньяне и трех мушкетерах". Известна его роль шпиона Трианона в телесериале "ТАСС уполномочен заявить".

Также известен по ролям в сериалах "Каменская" и "Воронины".

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