В Киево-Печерской лавре 1 сентября прошло первое заседание оргкомитета международного форума "Люди мира", созданного по инициативе Синода Украинской православной церкви.

Об этом сообщает в Фейсбук Центр информации УПЦ.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) разъяснил на заседании, в чем суть инициативы.

"Инициатива церкви в том, чтобы включить в переговорный процесс (по Донбассу - Ред.) гражданское общество. К сожалению, люди привыкли к войне. Привыкнуть к войне очень тяжело. Последствия этой привычки бывают намного сложнее, чем от какой-то вспышки. Люди уже привыкли в этой агрессии жить. Пока есть очаг на Донбассе, говорить о сферах развития нашего государства не приходится. Наша задача сказать очень четко и понятно, что хочет гражданское общество. Это будет одной из ступеней в процессе достижения мира в Украине", - отметил митрополит.

Сам форум планируется провести 21 сентября в Свято-Успенской Святогорской лавре.

"Это лавра, которая по-особому чувствовала и чувствует до сих пор войну на востоке нашей страны. Потому что с самого начала именно в лавру люди бежали для того, чтобы получить кров, дом, хлеб. Был момент, когда там проживало несколько тысяч человек. Там рождались дети. И до сих пор на попечении лавры остается более тысячи человек", - сообщил управделами УПЦ.

Также о целях форума рассказал руководитель Международной общественной организации "День Крещения Руси", рок-музыкант и продюсер Олег Карамазов.

"Мы хотим, чтобы люди высказывались сами. Возможно, мы услышим не совсем приятное для нас здесь в Киеве, но мы хотим услышать людей Донбасса. Мы хотим узнать все точки зрения, мы хотим узнать все мнения", - сказал музыкант.

А заслуженный врач Украины, иерей УПЦ Ростислав Валихновский добавил, что именно Церковь, используя свой многовековой опыт, может стать посредником в деле примирения и объединения страны.

На заседании присутствовал и журналист Константин Стогний, назвавший войну преступлением, которому нужно положить конец.

"Я привык к тому, что любое преступление должно пресекаться. Война - это преступление. Поэтому обществу в целом и каждому из нас лично нужно положить ему конец. Для этого нужно использовать любые законные средства. Этот форум является одним из средств, которым можно положить конец этому преступлению. Сидеть и не делать ничего мы не имеем сейчас права", - заявил Стогний.

Также присутствующие констатировали, что в Украине нет политической воли завершить конфликт на востоке.

В оргкомитет форума "Люди мира" вошли известные украинцы, которые поддерживают миротворческие инициативы УПЦ. Среди них заслуженный врач Украины Борис Тодуров, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, правозащитник Игорь Артеменко, телеакадемик Влад Ряшин и другие.

Форум "Люди мира" займется разработкой программы действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни на Востоке Украины. Форум предусматривает мультимедийный формат, который объединит участников из разных стран.

Как писала "Страна", решение провести форум "Люди мира" было принято 17 августа на заседании Священного Синода УПЦ.

Мы также рассказывали, что ранее УПЦ активно участвовала в организации обмена пленными между сторонами конфликта.