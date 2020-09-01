В "красный" список попала еще одна область. Какие регионы Украины не готовы ослаблять карантин на 1 сентября
По состоянию на 1 сентября в Украине не готовы к ослаблению карантина большинство регионов страны. Так, по данным Министерства здравоохранения, Киев и 17 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние сутки в "красный" список областей переместилась и Полтавская область. Так, к ослаблению карантина не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Львовская область
- Одесская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Напомним, в Минздраве показали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 1 сентября.
Как сообщала "Страна", 31 августа региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ужесточить карантин в Николаевской области. Такое решение было принято несмотря на то, что регион находится в "зеленой зоне" карантинных ограничений. В частности, в области запретили концерты, дискотеки и работу ночных клубов.