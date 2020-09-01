Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 1 сентября. За последние сутки заразился еще 2 088 человек, излечилось 688 пациентов и скончалось 48. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 4 044 случая;
  • Волынская область - 5 523 случая;
  • Днепропетровская область - 2 398 случаев;
  • Донецкая область - 1 448 случаев;
  • Житомирская область - 3 382 случая;
  • Закарпатская область - 7 600 случаев;
  • Запорожская область - 1 627 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 9 348 случаев;
  • Кировоградская область - 816 случаев;
  • Киев - 13 546 случаев;
  • Киевская область - 5 755 случаев;
  • Львовская область - 14 703 случая;
  • Луганская область - 320 случаев;
  • Николаевская область - 1 284 случая;
  • Одесская область - 7 494 случая;
  • Полтавская область - 808 случаев;
  • Ровенская область - 9 269 случаев;
  • Сумская область - 1 532 случая;
  • Тернопольская область - 6 194 случая;
  • Харьковская область - 9 338 случаев;
  • Херсонская область - 400 случаев;
  • Хмельницкая область - 2 519 случаев;
  • Черновицкая область - 10 420 случаев;
  • Черкасская область - 1 594 случая;
  • Черниговская область - 1 941 случай.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в Житомирской области впервые зарегистрировали два случая повторного заражения коронавирусом. Сovid-19 во второй раз заболели двое медицинских работников.

Как сообщала "Страна", в  Киеве, где стремительно растет количество зараженных коронавирусом, с середины августа начали увеличивать коечный фонд для госпитализации больных с Covid-19. При этом всех необходимых при коронавирусе медикаментов в столичных больницах хватает.

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