В Минздраве показали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 1 сентября. За последние сутки заразился еще 2 088 человек, излечилось 688 пациентов и скончалось 48.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 4 044 случая;

Волынская область - 5 523 случая;

Днепропетровская область - 2 398 случаев;

Донецкая область - 1 448 случаев;

Житомирская область - 3 382 случая;

Закарпатская область - 7 600 случаев;

Запорожская область - 1 627 случаев;

Ивано-Франковская область - 9 348 случаев;

Кировоградская область - 816 случаев;

Киев - 13 546 случаев;

Киевская область - 5 755 случаев;

Львовская область - 14 703 случая;

Луганская область - 320 случаев;

Николаевская область - 1 284 случая;

Одесская область - 7 494 случая;

Полтавская область - 808 случаев;

Ровенская область - 9 269 случаев;

Сумская область - 1 532 случая;

Тернопольская область - 6 194 случая;

Харьковская область - 9 338 случаев;

Херсонская область - 400 случаев;

Хмельницкая область - 2 519 случаев;

Черновицкая область - 10 420 случаев;

Черкасская область - 1 594 случая;

Черниговская область - 1 941 случай.

Напомним, в Житомирской области впервые зарегистрировали два случая повторного заражения коронавирусом. Сovid-19 во второй раз заболели двое медицинских работников.

Как сообщала "Страна", в Киеве, где стремительно растет количество зараженных коронавирусом, с середины августа начали увеличивать коечный фонд для госпитализации больных с Covid-19. При этом всех необходимых при коронавирусе медикаментов в столичных больницах хватает.