Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 1 сентября
В Минздраве показали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 1 сентября. За последние сутки заразился еще 2 088 человек, излечилось 688 пациентов и скончалось 48.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 4 044 случая;
- Волынская область - 5 523 случая;
- Днепропетровская область - 2 398 случаев;
- Донецкая область - 1 448 случаев;
- Житомирская область - 3 382 случая;
- Закарпатская область - 7 600 случаев;
- Запорожская область - 1 627 случаев;
- Ивано-Франковская область - 9 348 случаев;
- Кировоградская область - 816 случаев;
- Киев - 13 546 случаев;
- Киевская область - 5 755 случаев;
- Львовская область - 14 703 случая;
- Луганская область - 320 случаев;
- Николаевская область - 1 284 случая;
- Одесская область - 7 494 случая;
- Полтавская область - 808 случаев;
- Ровенская область - 9 269 случаев;
- Сумская область - 1 532 случая;
- Тернопольская область - 6 194 случая;
- Харьковская область - 9 338 случаев;
- Херсонская область - 400 случаев;
- Хмельницкая область - 2 519 случаев;
- Черновицкая область - 10 420 случаев;
- Черкасская область - 1 594 случая;
- Черниговская область - 1 941 случай.
Напомним, в Житомирской области впервые зарегистрировали два случая повторного заражения коронавирусом. Сovid-19 во второй раз заболели двое медицинских работников.
Как сообщала "Страна", в Киеве, где стремительно растет количество зараженных коронавирусом, с середины августа начали увеличивать коечный фонд для госпитализации больных с Covid-19. При этом всех необходимых при коронавирусе медикаментов в столичных больницах хватает.