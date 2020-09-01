Президент Украины Владимир Зеленский, побывавший 1 сентября с визитом в Полтавской области, раскритиковал состояние аэропорта областного центра. Он пообещал внести его в проект "Большая стройка" и реконструировать.

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

Впечатлениями от аэропорта глава государства поделился с журналистами под стенами нового корпуса полтавского кардиодиспансера.

"Но я вам скажу, что касается полтавского аэропорта. То, что мы сегодня увидели... Самолеты туда не прилетают. Аэропорт сегодня не работает. И когда я сегодня приземлился, я понял почему. Было ощущение, что это наша последняя поездка в жизни. Взлетная полоса не работает, не современная, не работающая. Поэтому мы обязательно внесем полтавский аэропорт во вторую часть программы "Большая стройка". Мы начнем строить в 2021 году. За 2-3 года построим в Украине все необходимые аэропорты", - заверил Зеленский.

Он добавил, что в аэропорту, в принципе, нормальный новый терминал, но взлетно-посадочной полосы нет.

"Но самое главное, мы знаем об этом, построить полосу по всем международным стандартам. Проект должен быть, мы договорились с председателем ОГА, проект должен быть до начала 2021 года", - сказал президент.

По его словам, если позволит погода, то строительные работы должны начаться уже в марте 2021 года. А ремонт полосы нужно начать уже в этом году. Средства на ремонт будут заложены в областном бюджете.

Как писала "Страна", пока Зеленский был в Полтаве, его жена провела экскурсию для школьников по Мариинскому дворцу.

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