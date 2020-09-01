На линии разграничения вблизи поселка городского типа Станица Луганская, что в Луганской области, 1 сентября произошел лесной пожар. Во время его тушения сдетонировало взрывное устройство, из-за чего пострадал спасатель.

Об этом сообщает в Фейсбук Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"1 сентября в ходе тушения пожара травяного настила вблизи пгт Станица Луганская произошла детонация неустановленного взрывоопасного предмета, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части. Спасателя госпитализировали в больницу. Угрозы жизни нет", - написала прес-служба ГСЧС.

Между тем председатель Станично-Луганской районной госадминистрации Юрий Золкин сообщил о более десяти взрывах, вызванных пожаром.

В конце августа "Страна" рассказывала о масштабных пожарах в Калифорнии.

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