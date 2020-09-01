Под окнами Офиса президента Украины в Киеве, что расположен на перекрытой в эти минуты улице Банковой, сотрудники полиции полка особого назначения №2 задержали мужчину с гранатой. Граната будет отправлена на исследование.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Мужчину 1966 года доставили в полицию для установления всех обстоятельств дела.

"Для выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерское управления полиции. … На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - указывается в сообщении полиции.

Специалисты-взрывотехники изъяли опасный предмет, он будет передан на экспертные исследования.

Данные внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Ранее "Страна" писала, что на родине Зеленского мужчина после ссоры бросил гранату в своих знакомых, пострадали четыре человека.

Также мы рассказывали, что в Мариуполе от взрыва гранаты погиб мужчина.