Полиция задержала мужчину с гранатой возле Офиса президента Украины
Под окнами Офиса президента Украины в Киеве, что расположен на перекрытой в эти минуты улице Банковой, сотрудники полиции полка особого назначения №2 задержали мужчину с гранатой. Граната будет отправлена на исследование.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Мужчину 1966 года доставили в полицию для установления всех обстоятельств дела.
"Для выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерское управления полиции. … На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - указывается в сообщении полиции.
Специалисты-взрывотехники изъяли опасный предмет, он будет передан на экспертные исследования.
Данные внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Ранее "Страна" писала, что на родине Зеленского мужчина после ссоры бросил гранату в своих знакомых, пострадали четыре человека.
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