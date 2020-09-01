Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора организатора финансовой пирамиды B2B Jewelery и его сообщников уведомили о подозрении в мошенничестве с финансами. Также их подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, к созданию финансовой пирамиды причастны более 20 человек и более ста подконтрольных юридических лиц. Участники преступной схемы собирали деньги граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, якобы для инвестирования в нефинансовое учреждение для получения больших доходов. В дальнейшем организаторы схемы завладевали этими средствами мошенническим путем.

Деятельность проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией, чтобы завлечь в пирамиду как можно больше людей из наименее социально защищенных слоев и с низким уровнем финансовой грамотности.

За время работы пирамиды организаторы с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США .

Во время проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе изъяты компьютеры и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как работала эта печально известная пирамида.

Мы также цитировали вчерашнее заявление представителей B2B Jewelry о том, что ювелирные магазины компании продолжают работать в обычном режиме, а юристы фирмы готовят иски к СБУ.