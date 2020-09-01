Во вторник, 1 сентября, возле здания Офиса президента Украины Владимира Зеленского нашли боевую гранату. Сейчас в центре Киева ведутся следственные действия.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент "Страны".

Улицу Банковую перекрыли правоохранители. Депутат уточнил, что полиция проводит следственные действия на месте.

"У меня приемная находится на улице Лютеранской, я шёл через Банковую и меня не захотели пропускать. Я спросил, почему. Вначале не отвечали, а потом рассказали, что обнаружили гранату", - заявил Качура.

Ранее "Страна" писала, что на родине Зеленского мужчина после ссоры бросил гранату в своих знакомых, пострадали четыре человека.

Также мы рассказывали, что в Мариуполе от взрыва гранаты погиб мужчина.