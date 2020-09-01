В столице Ливана, экономика которого страдает из-за последствий масштабного взрыва 4 августа, идут массовые протесты. Их участники выступают против коррупции и неэффективных действий властей, спровоцировавших кризис, рост цен и безработицу. Протестующие столкнулись с полицией.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам участника митинга, отдельные группы молодых людей в разгар протестов стали бросать в сторону полиции камни и пытались преодолеть заграждения на пути к парламенту. Но стражам порядка удалось вытеснить митингующих на площадь Павших, взяв под контроль прилегающие к парламенту улицы.

Для усмирения довольно агрессивной толпы полиция применила слезоточивый газ.



Также в центр Бейрута прибыли подразделения армии Ливана и специальная техника, чтобы помогать полиции разгонять демонстрантов.

Ранее "Страна" сообщала, что более половины населения Ливана к концу текущего года может почувствовать нехватку продовольствия из-за экономического кризиса и мощного взрыва в Бейруте.

Мы также писали, что Бейрут уже захлестывали массовые протесты, в результате которых правительство решило уйти в отставку.



