Сотруднику одного из отделов полиции Тернопольской области сообщили о подозрении по факту сбыта фальшивых документов.

По данным следствия, полицейский за денежное вознаграждение осуществлял сбыт поддельных документов граждан стран Евросоюза, в которых заранее по заказу менялись анкетные данные и фото их владельцев. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

"Всего в данном уголовном производстве пресечена деятельность и сообщено о подозрении 5 членам организованной группы по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подделки, сбыта документов (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины). Члены указанной группы наладили механизм незаконного легализации на территории нашего государства иностранцев, выходцев из стран повышенного террористического риска, и их последующей переправки через государственную границу Украины, с использованием фальсифицированных паспортных документов стран Европейского Союза", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины подозреваемому полицейскому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

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