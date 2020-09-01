В Минздраве рассказали, от каких штаммов гриппа будут прививать украинцев в этом году
В Украин идет сезон гриппа. В страну доставят 665 000 доз вакцин от этого сезонного заболевания. Вакцины будут разных стран производства.
Об этом пишет Центр общественного здоровья.
Так,они сообщаю, что к эпидсезону 2020 - 2021 годов в Украину будет поставлено:
- 500 000 доз вакцины VAXIGRIP TETRA (производитель Франция, четырехвалентная)
- 45 000 доз вакцины Инфлювак (производитель Нидерланды, трехвалентная)
- 100 000 доз вакцины ДжиСи Флю (производитель Республика Корея, трехвалентная)
- 20 000 доз вакцины ДжиСи Флю Квадривалент (производитель Республика Корея, четырехвалентная)
Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии этого эпидсезона, четырехвалентная - от четырех.
В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов:
- вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;
- вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2)
- вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)
- вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).
От осложнений гриппа в течение прошлого эпидсезона умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболели 4 900 000 человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.
В прошлом эпидсезоне в Украину было поставлено 500 000 доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составляет 10,5%.
Кроме того, ЦОЗ дал инфорграфику, где объясняется, чем грипп отличается от ОРВИ.
Фото: ЦОЗ
Так, грипп, в отличие от ОРВИ начинается быстро и резко. При гриппе высокая температура (выше 38 градусов по Цельсию), а также ярко выраженные ломота в теле, сильная головная боль и озноб. При гриппе нет боли в горле и насморка - это симптомы ОРВИ.
Однако, при гриппе наблюдаются кашель, дискомфорт в глазах и нехватка воздуха.
В ведомстве напомнили, что вакцинация от гриппа - лучшая профилактика этого заболевания.
Ранее "Страна" писала что в Минздраве допускают повторное введение осенью жесткого карантина в Украине.
Также мы рассказывали, что в России собираются создать сезонную вакцину одновременно от гриппа и коронавируса.