В Украину идет сезон гриппа. Фото: pixabay

В Украин идет сезон гриппа. В страну доставят 665 000 доз вакцин от этого сезонного заболевания. Вакцины будут разных стран производства. 

Об этом пишет Центр общественного здоровья.

Так,они сообщаю, что к эпидсезону 2020 - 2021 годов в Украину будет поставлено:

  • 500 000 доз вакцины VAXIGRIP TETRA (производитель Франция, четырехвалентная)
  • 45 000 доз вакцины Инфлювак (производитель Нидерланды, трехвалентная)
  • 100 000 доз вакцины ДжиСи Флю (производитель Республика Корея, трехвалентная)
  • 20 000 доз вакцины ДжиСи Флю Квадривалент (производитель Республика Корея, четырехвалентная)

Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии этого эпидсезона, четырехвалентная - от четырех.

В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов:

  • вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;
  • вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2)
  • вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)
  • вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).

От осложнений гриппа в течение прошлого эпидсезона умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболели 4 900 000 человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.

В прошлом эпидсезоне в Украину было поставлено 500 000 доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составляет 10,5%.

Кроме того, ЦОЗ дал инфорграфику, где объясняется, чем грипп отличается от ОРВИ.

Грипп и ОРВИ разница

 

Фото: ЦОЗ

Так, грипп, в отличие от ОРВИ начинается быстро и резко. При гриппе высокая температура (выше 38 градусов по Цельсию), а также ярко выраженные ломота в теле, сильная головная боль и озноб. При гриппе нет боли в горле и насморка - это симптомы ОРВИ. 

Однако, при гриппе наблюдаются кашель, дискомфорт в глазах и нехватка воздуха. 

В ведомстве напомнили, что вакцинация от гриппа - лучшая профилактика этого заболевания. 

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