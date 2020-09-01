В Украин идет сезон гриппа. В страну доставят 665 000 доз вакцин от этого сезонного заболевания. Вакцины будут разных стран производства.

Об этом пишет Центр общественного здоровья.

Так,они сообщаю, что к эпидсезону 2020 - 2021 годов в Украину будет поставлено:

500 000 доз вакцины VAXIGRIP TETRA (производитель Франция, четырехвалентная)

45 000 доз вакцины Инфлювак (производитель Нидерланды, трехвалентная)

100 000 доз вакцины ДжиСи Флю (производитель Республика Корея, трехвалентная)

20 000 доз вакцины ДжиСи Флю Квадривалент (производитель Республика Корея, четырехвалентная)

Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии этого эпидсезона, четырехвалентная - от четырех.

В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов:

вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2)

вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)

вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).

От осложнений гриппа в течение прошлого эпидсезона умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболели 4 900 000 человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.

В прошлом эпидсезоне в Украину было поставлено 500 000 доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составляет 10,5%.

Кроме того, ЦОЗ дал инфорграфику, где объясняется, чем грипп отличается от ОРВИ.

Фото: ЦОЗ

Так, грипп, в отличие от ОРВИ начинается быстро и резко. При гриппе высокая температура (выше 38 градусов по Цельсию), а также ярко выраженные ломота в теле, сильная головная боль и озноб. При гриппе нет боли в горле и насморка - это симптомы ОРВИ.

Однако, при гриппе наблюдаются кашель, дискомфорт в глазах и нехватка воздуха.

В ведомстве напомнили, что вакцинация от гриппа - лучшая профилактика этого заболевания.

Ранее "Страна" писала что в Минздраве допускают повторное введение осенью жесткого карантина в Украине.

Также мы рассказывали, что в России собираются создать сезонную вакцину одновременно от гриппа и коронавируса.