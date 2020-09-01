В Киеве будут судить нотариуса, который помогал рейдерам
Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении частного нотариуса. Он помог мошенникам завладеть недвижимым имуществом в особо крупных размерах.
Об этом пишет в Фейсбук пресс-служба столичной прокуратуры.
Как установило досудебное расследование, в октябре 2017 года частный нотариус Киевского городского нотариального округа на основании поддельных документов незаконно сменил руководителя частного общества на подставное лицо. Он внес соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
В дальнейшем на основании поддельного акта приема-передачи был незаконно передан в собственность другой компании один из объектов недвижимости площадью более 900 кв. м на ул. Московской в Киеве, принадлежавший упомянутому обществу и находившийся под арестом. В тот же день при пособничестве нотариуса помещения были перепроданы.
Умышленные действия подозреваемого и его сообщников причинили реальным владельцам имущества вред на сумму 8,4 млн гривен.
Сейчас обвинительный акт в отношении частного нотариуса по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины направлен в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении организаторов сделки выделены в отдельное уголовное производство.
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