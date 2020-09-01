В Киеве пьяная мать заявила в полицию об исчезновении 11-летней дочери, с которой они гуляли в Парке партизанской славы. Девочка якобы пропала при неизвестных обстоятельствах вечером в понедельник, 31 августа.

На поиски ребенка направили работников сектора ювенальной превенции и других служб территориального подразделения полиции. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"На месте происшествия полицейские установили, что заявительница, 34-летняя жительница Киевской области, приехала с дочкой в ​​столицу навестить родственников. Взрослые во время общения не заметили исчезновения девочки", - говорится в сообщении.

Ребенка удалось найти только утром 1 сентября после восьми часов поисков.

"Утром первого сентября мы разыскали девочку в Деснянском районе у женщины, с которой работает ее мать. Выяснилось, что у 16:00. во время празднования встречи с родственниками, женщина оставила дочь на улице Сентябрьской. Девочка пошла в район станции метро Харьковская, где работает ее мать продавцом и встретила там знакомую женщину. Она пыталась связаться с родственниками девочки, но на звонки никто не отвечал", - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александр Мищенко.

Одиннадцатилетнюю девочку полиция передала матери, составив на женщину административный протокол за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. Родительнице грозит штраф.

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