3 сентября песня Михаила Шуфутинского про "костры рябин" и "день прощания" превращается в настоящий гимн дня и неиссякаемый источник для шуток. В этот день в интернете массово ищут текст и видео со словами хита, делятся картинками и приколами, которых за последние годы собралось немало.

Перевернули календарь и собрали все самое интересное о песне "3 сентября" - смешные картинки, текст и видео, а также, почему она стала такой популярной и чем сентябрьский мем предлагают заменить патриоты.

Почему песня Шуфутинского каждый год взрывает интернет

Впервые Михаил Шуфутинский исполнил песню в 1993 году. В тексте нет деталей, понятно, что за лето у влюбленной пары что-то произошло и они расстались.

Сам Шуфутинский считает, что песню сделало хитом то, что она не основана на конкретной истории и каждый узнает в ней себя. Также он говорит, что часть магнетизма в том, что он хорошо ее спел.

В сети песня получила второе дыхание в 2010-х, когда пользователи стали массово постить смешные картинки и мемы. По одной из версий, все началось с "сентябрьского мема" в группе "МДК" Вконтакте. Там опубликовали фото темнокожего рэпера Рика Росса внешне похожего на Шуфутинского с цитатой из песни российского шансонье.

После этого сеть наводнили и продолжают появляться картинки на тему "3 сентября", перевернутого календаря и костров рябин - слов из песни.

Как предлагают "расшуфутинить" 3 сентября

Не всем под силу пережить лавину "шуфутинизмов" каждую осень. В Украине пытаются продвигать свой сентябрьский мем, который может заменить "костры рябин".

Так, в ленте многие стали цитировать строки из песни группы "Плач Еремии" со словами "Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованих містах".

Об этом написал блогер Иван Марунич.

Вспомнил журналист Егор Чечеринда.

Цитировала "Плач Еремии" журналист Марина Ясинская.

Постили в сети и соответствующую картинку с котиком.

Журналист Вячеслав Чечило обратил внимание, что "патриоты в этом году не хотят как все приличные люди постить "3 сентября", а пишут "розбіжимося по русифікованих містах" и назвал это попыткой создать свой мем.

"Попытка создать свой мэм похвальна. Вот только не было никогда никаких "русифікованих міст". Русификация предусматривает, что кто-то пришел и кого-то русифицировал, навязал русский язык. Однако все крупные украинские города изначально были русскоязычными. Более того, переписи начала ХХ века показывают, что украинцы в них составляли меньшинство. Частично украинизировали города как раз большевистская украинизация и Вторая мировая война" - написал он.

Кстати, есть недовольные и в России. Так, Санкт-Петербурге даже запустили петицию в интернете, которую хотят адресовать местным властям. В ней просят запретить пропагандировать в соцсетях песню Шуфутинского, распространять картинки о ней, а также изъять хит из ротации.

"Даже самые крупные информагентства, федеральные телеканалы не обходят стороной этот "знаменательный день" - жалуются авторы петиции.

Впрочем находится немало людей, которые в этот день поводят разные флешмобы и акции в честь песни.

Картинки и приколы о "3 сентября"

Каждый год 3 сентября в сети лавина "шуфутинизмов".

Некоторые ждут этого с содроганием. Не каждый вынесет такую атаку.

Мем в меме.

Креатив распространился и на видеоприколы и коубы. Вот, например, "3 сентября" от лица Винни-Пуха.

Коуб из кадров клипа рэпера Рика Росса.

А в этом видео смонтировали кадры из жизни рэпера и клипы Шуфутинского, наложив на музыку обоих исполнителей.

От "3 сентября" не скроешься.

"Я календарь переверну". Слова и видео

Все не то, все не так: ты мой друг - я твой враг,

Как же так все у нас с тобою?

Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы,

Пролетел желтый лист по бульварам Москвы.

Третье сентября - день прощанья,

День, когда горят костры рябин.

Как костры, горят обещанья

В день, когда я совсем один.



ПРИПЕВ:

Я календарь переверну-

и снова третье сентября.

На фото я твое взгляну-

И снова третье сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось?

Ведь было все у нас всерьез

Второго сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось?

Ведь было все у нас всерьез

Второго сентября.

Журавлей белый клин, твоя дочь и мой сын-

Все хотят теплоты и ласки.

Мы в любовь, как в игру,

На холодном ветру

Поиграли с тобой, но пришел сам собой…

Третье сентября - день прощанья,

День, когда горят костры рябин.

Как костры горят обещанья

В день, когда я совсем один.