Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" частично отменяет и сокращает международные рейсы Это связано с тем, что Кабинет министров Украины запретил въезжать иностранцам в страну целый месяц из-за коронавируса. Ограничения будут действовать с 1 сентября до 24 октября 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании во вторник, 1 сентября.

Так, полностью отменяются рейсы:

Киев - Запорожье - Киев,

Киев – Мадрид – Киев,

Киев – Барселона – Киев,

Киев – Женева – Киев,

Киев – Берлин – Киев,

Киев – Кишинев – Киев.

Были сокращены частоты по следующим маршрутам:

Киев – Одесса – Киев,

Киев – Дюссельдорф – Киев,

Киев – Брюссель – Киев,

Киев – Тель-Авив – Киев,

Киев – Харьков – Киев,

Киев – Днепр – Киев.

По обновленной программе внутренние рейсы МАУ в период с 1 сентября по 24 октября будут осуществляться по следующему расписанию:

Киев – Львов – по понедельникам, четвергам и пятницам в первой половине сентября; с 16 сентября – по понедельникам, средам и пятницам. Обратные рейсы будут осуществляться каждый понедельник, среду и пятницу; с 1 октября – шесть раз в неделю кроме выходных;

Киев – Одесса – ежедневная программа, обратные рейсы – каждый следующий день;

Киев – Херсон – каждую пятницу и понедельник с обратными рейсами каждую субботу и понедельник. Рейсы по данному направлению будут выполняться до 21 сентября;

Киев – Харьков – старт рейсов запланирован с 14 сентября, по понедельникам, средам и пятницам. Обратные рейсы по понедельникам, средам и пятницам. С октября – шесть раз в неделю, кроме субботы. Рейсы в обратном направлении будут выполняться на следующий день после прилета;

Киев – Днепр – старт оборотных рейсов запланировано с 14 сентября, по понедельникам, средам и пятницам. Обратные рейсы по понедельникам, средам и пятницам. С октября - рейсы шесть раз в неделю кроме субботы.

Международные рейсы будут выполняться по расписанию:

Киев – Амстердам – Киев - четыре раза в неделю в рамках регулярной программы - по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. При этом с 30 сентября появится дополнительная частота по средам. По данному направлению будут выполняться обротные рейсы;

Киев - Лондон - Киев - в сентябре запланированы рейсы на 2 и 3 сентября, а также с 2 октября три частоты регулярной программы - оборотные рейсы по понедельникам, средам и пятницам;

Киев - Париж - Киев - оборотные рейсы по понедельникам, средам и воскресеньям, с 25 сентября - дополнительная частота по пятницам и с 03 октября - каждую субботу;

Киев - Брюссель - Киев - с 02 октября оборотные рейсы по понедельникам, средам и пятницам;

Киев – Милан - Киев - оборотные рейсы по понедельникам и пятницам, с дополнительным рейсом 17 сентября и дополнительной частотой каждую среду с 23 сентября;

Киев - Дубай - Киев - ежедневные оборотные рейсы;

Киев - Каир - Киев - с 14 сентября по понедельникам и средам, возвращение в Киев - по средам и пятницам;

Киев - Дюссельдорф - Киев - с 1 октября оборотные рейсы по понедельникам, средам и пятницам.

Киев – Мюнхен - Киев - оборотные рейсы по понедельникам и пятницам, с 16 сентября - дополнительная частота по средам.

Киев - Тбилиси - Киев - с 1 октября шесть раз в день кроме субботы, обратные рейсы – на следующий день шесть раз в неделю кроме воскресенья.

Киев – Баку - Киев - с 4 октября рейсы по средам и воскресеньям с возвращением в Киев каждый следующий день.

Киев - Ереван - Киев - субботние рейсы 5 и 12 сентября, а также по понедельникам до середины октября. С 17 сентября - дополнительные частоты по четвергам и пятницам. Обратные рейсы - каждый следующий день.

Киев - Стамбул - Киев - оборотные рейсы ежедневно.

Одесса - Стамбул - Одесса - до 12 сентября рейсы каждую субботу, потом с 25 сентября по пятницам. С 4 октября рейсы в Стамбул по понедельникам и пятницам. Обратные рейсы с 25 сентября каждую субботу, а с 2 октября - по средам и пятницам.

Киев - Тель-Авив - Киев - с 1 октября - рейсы по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям, обратные рейсы - каждый следующий день. Также планируются дополнительные оборотные рейсы 1, 3, 20, 21, 22 и 28 сентября.

Львов - Тель-Авив - Львов - с 4 октября оборотные рейсы еженедельно.

Одесса - Тель-Авив - Одесса - оборотные рейсы 2, 6, 13, 20, 21, 22 сентября и с начала октября - четверг и суббота.

Днепр - Тель-Авив - Днепр - с 17 сентября оборотные рейсы по четвергам.

Харьков - Тель-Авив - Харьков - с 16 сентября по 30 сентября - оборотные рейсы по средам, с 04 октября- еженедельно.

Киев - Прага - Киев – со 2 октября оборотные рейсы по понедельникам, средам и пятницам.

Ранее "Страна" писала, что SkyUp ввела плату за регистрацию на авиарейс.

Также мы рассказывали, что Wizz Аir запускает рейсы из Львова и Киева в Пардубице.