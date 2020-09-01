Народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины.

Об этом пишет пресс-служба партии в соцсети Фейсбук.

"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", - говорится в записи.

Теперь, как писала "Страна", Лероса ждет уголовное разбирательство о неуплате налогов. По данным наших источников, Офис генпрокурора внес в Единый реестр досудебных расследований заявление о совершении нардепом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов.

Мы также сообщали, что накануне исключения Лерос заявил, что собирается остаться внефракционным депутатом.