Сотрудники отдела государственной охраны Чернобыльского заповедника задержали группу людей, которые заехали на запрещенную территорию на гидроциклах. Задержанные собирались отдохнуть на безлюдной природе.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба заповедника.

Явившись на закрытую территорию, гидроциклисты пренебрегли правилами радиационной безопасности, ограничительными знаками и буйками, предупреждающими о статусе заповедной территории. Однако охранники заповедника задержали их до прибытия правоохранителей из подразделения Национальной полиции.

В связи с этим инцидентом администрация заповедника сообщила, что посетить территорию, пострадавшую от последствий аварии на ЧАЭС, можно легально и безопасно! Для этого нужно обратиться в ЦОТИЗ - Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения. Там помогут быстро оформить документы и проведут экскурсию разрешенными маршрутами.

Также в заповеднике напомнили, что радиационная опасность зоны отчуждения никуда не исчезла.

Ранее "Страна" писала, что в зоне отчуждения были задержаны туристы из Украины и Беларуси.

Также в заповеднике граждане постоянно пытаются незаконно собирать на продажу радиоактивную чернику.