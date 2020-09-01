С 1 сентября прибывшие в Египет туристы могут сдать ПЦР-тесты на коронавирус прямо в аэропорту. Но исследование будет платным и обойдется в $30. Об этом сообщает газета Daily News Egypt.

"С 1 сентября пройти ПЦР-тестирование на коронавирус можно в аэропортах Хургады, Шарм-эль-Шейха, Марса Алама и Табы. Процедура обойдется в $30 на человека", - говорится в сообщении.

Таким образом, туристы, у которых при себе не окажется ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, смогут попасть в Египет после прохождения тестирования в аэропорту.

По данным на 1 сентября в Египте зарегистрировано почти 100 тысяч случаев коронавируса, болезнь стала смертельной для 5,4 тысяч человек.

Напомним, с 1 сентября в Египет перестали пускать туристов, в том числе из Украины, без негативного ПЦР-теста на коронавирус.

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