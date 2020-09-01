Белорусские силовики снова начали жестоко задерживать протестующих во вторник, 1 сентября, во время многотысячного протестного марша студентов в Минске.

Так, сегодня студенты вузов страны, которые не согласны с результатами президентских выборов, прошли маршем по центральным улицам столицы, несколько раз колонну останавливали силовики (преграждая путь к площадям), после чего происходили задержания. В ряде случаев митингующим удавалось прорвать оцепление и продолжить путь.

Около 17:00 студенты начали собираться у здания лицея Белорусского государственного университета, пишет Nexta в Телеграме. Тем временем у стадиона "Динамо" были задержаны около 10 участников уличных акций.

Напомним, во вторник в Минске проходят акции студентов, которые собираются передать в министерство образования петицию за отставку президента Александр Лукашенко и справедливые выборы президента.

Участники шествия несколько раз пытались пройти к министерству образования, но их передвижения блокировали правоохранители. От площади Свободы они прошли по улице Немига к проспекту Независимости. Участники несколько раз его пересекали, движение при этом не перекрывалось. На площади Ленина стояли мобильные кордоны силовиков.

Позже участники акции решили расходиться. В полдень милиция также задерживала участников акции, мешая им собраться. Впоследствии задержанных отпустили.

Ранее появилось видео, как минские студенты продавали оцепление милиции у здания КГБ.

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