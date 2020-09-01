Опубликован календарь главных природных явлений сентября в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал календарь природных циклов и событий на сентябрь в зоне отчуждения ЧАЭС. Он будет полезен тем, кто занимается научным и арт-туризмом.
Календарь опубликован в Фейсбук организации.
В сентябре становится прохладнее, и перелетные птицы активно разыскивают корм, накапливают жировые запасы для будущего перелета.
В конце сентября крепнет выводок волков, которые пускаются в кочевую жизнь. Также начинается гон у лосей и оленей, который часто продолжается и в октябре.
В сентябре хорошо наблюдать за плодоношением и листопадом у деревьев и кустов разных видов.
Наконец, в этот период стартует осенняя миграция, когда улетают журавли, большинство видов уток, гуси, лебеди, чайки, некоторые виды куликов, большинство видов дневных хищных птиц и многие виды воробьиных.
Также в календаре отмечены некоторые важные даты:
- 7 сентября - Международный день чистого воздуха и голубого неба;
- 16 сентября - Международный день сохранения озонового слоя;
- третье воскресенье сентября - День работника леса;
- 22 сентября - День без автомобиля;
- 24 сентября - Всемирный день моря;
- 27 сентября - Всемирный день туризма;
- последнее воскресенье сентября - Всемирный день рек.
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