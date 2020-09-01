Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал календарь природных циклов и событий на сентябрь в зоне отчуждения ЧАЭС. Он будет полезен тем, кто занимается научным и арт-туризмом.

Календарь опубликован в Фейсбук организации.

В сентябре становится прохладнее, и перелетные птицы активно разыскивают корм, накапливают жировые запасы для будущего перелета.

В конце сентября крепнет выводок волков, которые пускаются в кочевую жизнь. Также начинается гон у лосей и оленей, который часто продолжается и в октябре.

В сентябре хорошо наблюдать за плодоношением и листопадом у деревьев и кустов разных видов.

Наконец, в этот период стартует осенняя миграция, когда улетают журавли, большинство видов уток, гуси, лебеди, чайки, некоторые виды куликов, большинство видов дневных хищных птиц и многие виды воробьиных.

Также в календаре отмечены некоторые важные даты:

7 сентября - Международный день чистого воздуха и голубого неба;

16 сентября - Международный день сохранения озонового слоя;

третье воскресенье сентября - День работника леса;

22 сентября - День без автомобиля;

24 сентября - Всемирный день моря;

27 сентября - Всемирный день туризма;

последнее воскресенье сентября - Всемирный день рек.

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