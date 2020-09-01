Десятки студентов, которые вышли 1 сентября на протесты в Минске, прорвали оцепление милиции на Проспекте независимости рядом со зданием КГБ.

Соответствующее видео опубликовало РИА Новости в Телеграме.

Как отмечается, студенты ряда белорусских вузов протестуют с самого утра. Правоохранительные органы не препятствовали их шествию по улицам Минска, однако пристально следили за обеспечением порядка.

Затем участники акции свернули на улицу Володарского после чего начались задержания. Задержание произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН. Один из бойцов внутренних войск упал при задержании одного из протестующих студентов.

Сотрудники ОМОН перекрыли дорогу на площадь Независимости, где находятся основные правительственные здания.

Напомним, протестные в Беларуси начались 9 августа сразу после выборов президента. Протестующие, которые не признали победу Александра Лукашенко, потребовали его ухода.

Сам Лукашенко заявляет, что если к власти придет оппозиция, то в стране начнется резня.