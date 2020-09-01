Столичные правоохранители обезвредили организованную преступную группу, участники которой наладили схему незаконной легализации в Украине иностранцев из стран повышенного террористического риска с дальнейшей переправкой их через государственную границу. Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Следователям удалось задокументировать 327 эпизодов изготовления поддельных паспортных документов (ID-карты и загранпаспорта) стран Европейского Союза - Словакии, Чехии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши, Румынии, Болгарии. Также установлены более 20 так называемых "оптовых заказчиков" таких документов в 12 регионах Украины", - говорится в сообщении.

Среди основных пользователей поддельных документов были идентифицированы граждане Сирии, Пакистана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Турции.

"Установлено, что средний объем изготовления поддельных документов составлял от 200 до 320 единиц ежемесячно. Ориентировочный объем изготовленных преступной группой документов за период их деятельности, а именно с начала 2017 года, - около 4000 поддельных документов", - говорится в сообщении.

В результате спецоперации на территории Черновицкой, Львовской и Тернопольской областей были раскрыты все члены преступной группы, в частности "оптовые заказчики", среди которых сотрудник Национальной полиции Украины и сотрудник управления Государственной миграционной службы Украины в Тернопольской области. Также была прекращена работа цеха по производству поддельных документов.

Правоохранители изъяли образцы поддельных документов, оборудование для их изготовления, денежные средства, полученные преступным путем, и другие вещественные доказательства.

Шестерым фигурантам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Санкции статей предусматривают от 7 до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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