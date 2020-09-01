Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин, который был продлен до 31 октября, могут снова пролонгировать.

Об этом он заявил в интервью изданию "The Page".

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, вероятно, будет продлен и далее", - заявил Шмыгаль.

Напомним, правительство Украины на заседании 26 августа продлило адаптивный карантин в стране до 31 октября. Также было предложено усилить ограничительные меры на территории регионов с "зеленым" уровнем эпидопасности, что связано с резким ростом заболеваемости. В частности, запретить проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга.

Как сообщалось, ранее Шмыгаль заявил, что к октябрю число новых случаев коронавируса увеличится до 3 тысяч, больницы заполнятся на 80%.