В среду, 2 сентября, на большей части Украины ожидается переменно облачная погода без осадков. Дожди с грозами намочат лишь западные регионы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прохладнее всего будет на западе Украины, где температура воздуха ночью составит +13-16 градусов, а днем не поднимется выше +23-27 градусов. На остальной территории будет жарче - в ночные часы +14-20 градусов, днем - до +31-36. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 2 сентября будет жарко и сухо. Температура воздуха ночью +18-20 градусов, днем прогреется до +31-33. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

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