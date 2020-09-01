Французский сатирический еженедельник "Шарли Эбдо" (Charlie Hebdo), редакцию которого атаковали исламистские боевики в 2015 году, заявил, что переиздает свои крайне противоречивые карикатуры на пророка Мухаммеда. Это связано с началом на этой неделе судебного процесса над предполагаемыми соучастниками нападения.

Об этом сообщает сайт телеканала France 24.

На обложке свежего номера журнала напечатаны дюжина карикатур, которые впервые появились в датской ежедневной газете Jyllands-Posten в 2005 году, а затем были переизданы "Шарли Эбдо" в 2006 году, вызвав бурю негодования во всем мусульманском мире. В центре обложки "красуется" карикатура на пророка Жана Кабю, который погиб во время бойни в редакции.

"Мы никогда не ляжем. Мы никогда не сдадимся", - написал карикатурист Лоран Суриссо в редакционной статье последнего номера.

Он добавил, что ненависть к журналу все еще не утихла, "и с 2015 года ей потребовалось время, чтобы мутировать, изменить свой внешний вид, остаться незамеченной и спокойно продолжить свой безжалостный крестовый поход".

По мнению редакции, сейчас из-за суда самое подходящее время для переиздания карикатур. Также там добавили, что с января 2015 года журнал часто просили напечатать другие карикатуры на Мухаммеда.

"Мы всегда отказывались делать это не потому, что это запрещено - закон позволяет нам это делать, - а потому, что для этого нужна была весомая причина", - сказали в редакции.

7 января 2015 года во время вооруженного нападения на офис редакции в Париже были убиты 12 человек, включая двух полицейских. Нападавших было двое, они произвели около тридцати выстрелов из автоматического оружия. Среди погибших оказались рисовальщики-карикатуристы Стефан Шарбоннье 47-ми лет, Жан Кабю 76-ти лет, Жорж Волински 80-ти лет и Бернар Верлак 57-ми лет.

Преступники были убиты сразу после нападения, но 14 предполагаемых соучастников атаки предстанут перед судом в Париже в среду.

Как писала "Страна", "Шарли Эбдо" нередко глумились над тем, над чем смеяться считается не очень прилично. Например, по поводу терактов в Бельгии в 2016 году.

А год спустя карикатуристы издания высмеяли тогда еще только избранного президента Франции Эмманюэля Макрона.