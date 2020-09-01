Высший совет правосудия коротко объяснил, почему 1 сентября решил не отстранять судью Окружного административного суда Киева Павла Вовка от его обязанностей. Это связано с нарушением процедуры вручения судье подозрения.

Комментарий опубликован на сайте ВСП.

В совете напомнили, что во вторник рассмотрели ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении председателя ОАСК от правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

"Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Валентиновне ходатайство о временном отстранении от правосудия председателя Окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судье сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого", - отметили в ведомстве.

Как писала "Страна", в июле НАБУ и САП сообщили о подозрении в захвате власти руководству ОАСК.

Однако Вовк тогда заявил, что правоохранители не вручали ему подозрений.