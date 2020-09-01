Коллегия судей Шевченковского райсуда Киева продлила до 1 ноября содержание под стражей Юрия Россошанского, которого обвиняют в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровськой в конце 2017 года.

Об этом сообщает ТСН.

Во время сегодняшнего заседания были исследованы доказательства по делу, в частности аудиозаписи, а также рассмотрен вопрос о целесообразности продолжения меры пресечения.

"Ходатайство прокурора удовлетворить - продлить содержание под стражей обвиняемого Россошанского ... до 1 ноября", - отметил судья.

На заседании присутствовали родители и дочь Ноздровской. Они в очередной раз высказали уверенность, что Россошанский убивал свою жертву не один и к совершению этого преступления причастны другие лица. Следующее заседание назначено на 9 сентября.

Ранее "Страна" писала о том, что виновника гибели сестры активистки Ноздровской амнистировали, а подозреваемый в убийстве самой Ноздровской заявил о невиновности.

Также мы сообщали, что мать Ноздровской обвинила нардепа в причастности к убийству дочери.