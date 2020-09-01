Супруга президента Украины Елена Зеленская провела экскурсию по Мариинскому дворцу для школьников.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"А я вчера была экскурсоводом. Ну, возможно, не целым экскурсоводом, а его помощником – помогала господину Александру Кучеруку проводить экскурсию по Мариинскому дворцу для учеников школы № 250, которая в Деснянском районе Киева. Его рассказ был об истории дворца, мой - о современности: официальных мероприятиях и приемах", - рассказала Зеленская.

Как рассказала первая леди, теперь каждый четверг организованные группы школьников со всей страны смогут бесплатно попасть на экскурсию в Мариинский дворец.

"Не могу обещать, что я буду там каждый раз... но как знать?"- пошутила Елена Зеленская.

Напомним, ранее сообщалось, что Мариинский дворец в Киеве откроют для экскурсий спустя почти 15 лет реконструкции.

Ранее "Страна" писала, во сколько обошлась его реставрация, которая длилась с 2003 по 2017 годы.