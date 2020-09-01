В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия две пассажирки авиакомпании Delta Air Lines довольно жестоко подрались на телескопическом трапе при посадке.

Видео происшествия опубликовало издание Daily Mail.

Потасовку снял пассажир Дестини Дэвис. Он начал запись в момент, когда одна женщина бьет другую по голове и швыряет о стену. Затем обе падают на пол трапа. Драчунья в серых спортивных штанах приземляется на женщину в розовых и несколько раз бьет ее кулаком.

Проводники с невозмутимым видом наблюдают за побоищем, пока дерущихся не бросаются разнимать полная дама и чернокожий мужчина - судя по всему, знакомые женщин.

По словам автора записи, молодые женщины - родственницы, двоюродные сестры.

Рейс компании Delta из-за стычки задержали на 40 минут.

Ранее "Страна" рассказывала, как в самолете рейса Москва-Минводы с матами подрались две пассажирки.

Мы также писали, что в Австралии две дамы устроили потасовку из-за упаковки туалетной бумаги в супермаркете и попали под суд.