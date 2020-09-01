13 экспертов ООН в области прав человека заявляют о 450 случаях пыток и жестокого обращения с задержанными участниками протестов в Беларуси. Об этом идет речь в распространенном во вторник в Женеве пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает ТАСС.

"Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам", - говорится в заявлении.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, большинство людей, пропавших без вести, были найдены, но местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шести человек неизвестны их родственникам. Отмечается также, что имеются сведения о "насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие".

Авторы заявления призвали белорусские власти "немедленно прекратить все нарушения прав человека и положить конец атмосфере безнаказанности".

"Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания", - зявляют эксперты и призывают "привлечь виновных к ответственности и обеспечить компенсацию жертвам и их семьям".

Заявление подписали 13 экспертов, в том числе спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер, а также его коллеги, занимающиеся защитой прав на свободу мнений - Ирэне Кхан, свободу собраний - Клеман Ньялетсосси Вуль, положением в области прав человека в Беларуси - Анаис Марин, и члены двух рабочих групп ООН - по насильственным исчезновениям и по произвольным задержаниям.

Напомним, протесты после выборов президента в Беларуси продолжаются с 9 августа.

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