Предлагаем гороскоп на воскресенье, 6 сентября, для всех знаков Зодиака. Это 17-й лунный день в знаке Зодиака Тельцы, который может быть связан с возникновением неожиданных проблем, для решения которых понадобится максимальная сдержанность и спокойствие.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны смогут произвести хорошее впечатление в кругу единомышленников, если будут вести себя максимально естественно. Можно воспользоваться неформальными каналами связи, наладить важные контакты посредством неформального общения.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы смогут договориться про помощь с людьми, которые не раз выручали в сложной ситуации. Также день удачный для коммуникаций с друзьями, которые могут поделиться с вами дельным советом. Сейчас вам важна любая поддержка, а напряжение поможет снять смена обстановки.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам может быть тяжело сохранить спокойствие и установить доверительное сотрудничество с людьми, которые трудно идут на контакт. Постарайтесь не реагировать на претензии, чтобы не подорвать свою самооценку. Не принимайте критику близко к сердцу, ведь в мире многие вещи субъективны.

Рак (22.06 - 22.07)

Вы на правильном пути и не замечаете того, что нервничаете по пустякам. Ваше эмоциональное состояние оставляет желать лучшего. К тому же, некоторым представителям знака захочется, чтобы окружающие посочувствовали вам. Не стесняйтесь просить о помощи, это лучшее решение в вашей ситуации.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня многие события будут зависеть от того, насколько взвешенные решения вы примете. Звезды советуют вам опираться на собственный жизненный опыт и интуицию. На деловую встречу лучше надеть костюм, это может повлиять на карьерный рост Львов.

Дева (24.08 - 23.09)

Дев ждут приятные известия издалека, однако в близком окружении может быть переизбыток слухов. В том числе о вас. Есть несколько способов справиться с последствиями сплетен, но лучший выход - не обращать на них внимание.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня звезды будут на стороне Весов. Не упустите свой шанс для исполнения давних желаний. В ваших силах провести день без волнений и тревог. Вечером в кругу друзей вам может поступить интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпионам может поступить достаточно прибыльное деловое предложение. Не стоит от него отказываться, даже если вы не вполне оцениваете перемены к лучшему. Чтобы изменить свою жизнь, можно трансформировать свои привычки постепенно.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В первой половине дня есть возможность добиться профессиональных успехов. Вы легко справитесь с некоторыми интригами и разрешите ряд наболевших вопросов. Звезды советуют вам проявить инициативу в романтических отношениях.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги смогут зарядить своими яркими идеями окружающих и друзей. Для многих вы и так являетесь примером для подражания, поэтому нужно постараться, чтобы задуманное дело было не только вдохновляющим, но и продуктивным. Звезды советуют разделить прибыль с друзьями.

Водолей (21.01 - 20.02)

День принесет удачу одиноким Водолеям. Вполне вероятно, что события дня сведут вас с интересным человеком, который вскоре принесет серьезные перемены в вашу жизнь. Семейным представителям знака звезды советуют организовать романтический ужин для укрепления отношений.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Прекрасный день для Рыб, которые смогут переделать массу дел за один выходной. Конечно же, вам помогут близкие и единомышленники, но главные задачи на пути к успеху выполните вы сами. Звезды советуют сконцентрироваться на решении важных вопросов и быть последовательными в действиях.