В Черкасской облгосадминистрации вместе с полицией разрабатывают единые правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и безопасности украинцев и иностранцев, которые будут находиться в Умани во время Рош Ха-Шана.

Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской ОГА во вторник, 1 сентября.

Как отмечается, вопросы касательно прибытия в Умань паломников-хасидов на празднование обсудил председатель ОГА Сергей Сергийчук с руководителем Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаилом Куратченко.

Сейчас для оперативного реагирования на жалобы граждан в Черкасском областном контактном центре уже заработала "горячая линия" по телефону: 0 800 508 876.

Напомним, ежегодно во время еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма. В этом году Умань, несмотря на коронавирус, могут посетить до 10 000 паломников.

Отметим, что недавно Украина по просьбе правительства Израиля ограничивает прибытие паломников. Несмотря на это в Умань прорываются тысячи хасидов.