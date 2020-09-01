В Ивано-Франковске, где власти выступают против карантинных ограничений и намерены оспорить их в суде, к ним присоединились бизнесмены. Рестораторы и сотрудники кинотеатров вышли на акцию протеста у здания полиции области, требуя не закрывать заведения общепита и массового отдыха.

Об этом пишет издание "Курс".

"Мы хотим работать. Сегодня мы здесь собрались, чтобы просить, чтобы нам не мешали работать. Работники полиции ходят и требуют закрывать летние площадки, кафе, рестораны. Многие заведения не пережили первой волны карантина. Сейчас, если снова закрыться, то произойдет коллапс", - рассказал работник ресторана Олег.

По словам других рестораторов, информация о попадании города в красную зону сама по себе отпугнула клиентов. А предпринимателям надо платить аренду, зарплаты, налоги. Выжить же за счет доставки на вынос невозможно.

Директор одного из городских кинотеатров рассказала, что минувшие выходные были первыми за последние полгода, когда на сеансы пошли зрители и в зале было занято до 90% разрешенных мест. А теперь к предпринимателям пришли полицейские с требованием закрыться.

Депутат горсовета Сергей Палийчук сообщил, что полиция давит на бизнес.

"Мы вчера провели акцию под городским советом. Направили обращение в Кабмин. Сегодня начали массово звонить предприниматели, к которым пришла полиция и потребовала закрыться. Мы сейчас пришли на мирную акцию просить полицию лояльно относиться к бизнесу. Мы собираем подписи и подадим коллективное обращение, чтобы полиция позволила предпринимателям кормить свои семьи и платить зарплаты работникам. Надеюсь, что полиция прислушается ", - сказал Палийчук.

К пикетчикам вышел заместитель начальника областной Нацполиции Игорь Максымив. Он пояснил, что полиция лишь следит за соблюдением ограничений, которые установил Кабмин. В Ивано-Франковске полицейские пока проводят только разъяснительную работу. В городе еще не составили ни одного протокола.

"Работаем больше на профилактику. Мы получаем часто жалобы от граждан на учреждения, нарушающие карантинные требования. Мы вынуждены выезжать и проверять", - пояснил полицейский.

Ранее "Страна" сообщала, что школьникам Ивано-Франковска продлили каникулы до середины сентября.

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