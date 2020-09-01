Под Хмельницким 8-летний мальчик тяжело ранил из пневматической винтовки свою 10-летнюю сестру. Девочку в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая, который произошел в селе Староконстантиновского района Хмельницкой области в понедельник 31 августа около 22:00.

Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Уточняется, что у девочки пулевое ранение глаза и она была без сознания. Трагедия случилась 31 августа, примерно в 22:00 часов в одном из сел Староконстантиновского района.

"Играя, 8-летний мальчик взял в руки пневматическую винтовку, которая стояла в комнате без присмотра, и совершил один выстрел. По неосторожности он попал в левый глаз своей старшей сестре, которая в тот момент находилась в ванной комнате. Девочка потеряла сознание и в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, пневматическая винтовка принадлежит 23-летнему мужу их старшей сестры.

Полиция открыла уголовное производство по статье о неосторожном телесное повреждение - тяжком или средней тяжести. Следователи рассматривают возможность открытия производства по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Ранее "Страна" писала о том, что в Каменском подросток застрелил друга из дядиного ружья.

Также мы сообщали, что в Запорожье неизвестный прострелил ногу гулявшему 12-летнему мальчику, игравшему в прятки, и сбежал.