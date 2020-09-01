Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко на первом заседании четвертой сессии Верховной Рады выдвинул пять требований к власти. Это изменение социально-экономической политики, возвращение права голоса жителям Донбасса, защита русскоязычных граждан, принятие пакета "мирных законов" и прекращение деятельности национал-радикальных организаций.

Об этом сообщается на сайте партии.

По словам Бойко, проводимая властью социально-экономическая политика требует немедленных изменений.

"Мы должны поддерживать людей, а не выполнять прихоти внешних кредиторов и управленцев. Правительство, которое не может обеспечивать права людей, должно быть отправлено в отставку", – заявил политик.

Кроме того, он потребовал вернуть право голоса жителям прифронтовых городов Донбассе, где ЦИК отменил местные выборы.

"Прежде всего, это касается попыток Офиса президента запретить проведение выборов в абсолютно мирных, контролируемых Украиной городах и селах Донецкой и Луганской областей. 500 тысяч наших граждан, которые в прошлом году выбирали нынешнего президента, парламентариев, находящихся в этом зале, сегодня пытаются лишить этого конституционного права", – пообещал Бойко.

Третье требование, которое озвучил Бойко, это нарушение прав русскоязычных граждан, которым запрещают обучаться на родном языке.

"Мы уже обжаловали антиконституционные образовательные законы в Конституционном суде и сделаем все, чтобы защитить культурные права людей и дать возможность детям изучать тот язык, на котором говорят в их семьях", – отметил народный депутат.

Четвертое требование - принять пакет законов, которые откроют путь к мирному урегулированию на Донбассе.

"Наша фракция полностью поддерживает перемирие на Донбассе, но нужны дальнейшие шаги для достижения устойчивого мира. Фракция "Оппозиционной платформы - за жизнь" готова к принятию законов, предусмотренных Минскими соглашениями", – сказал Бойко.

Пятое требование - это запрет национал-радикальных организаций.

"Все эти "Азовы", "Национальные корпуса", "Центурии" должны рассматриваться как террористические организации и быть запрещены, так как их деятельность – это позор для страны", - сказал Бойко.

Как сообщала "Страна", нардепы от "Оппоплатформы" 1 сентября вывесили в Раде государственный флаг Беларуси.

Мы также приводили обвинение оппозиции в адрес власти и Порошенко, которые, по мнению "ОПЗЖ", вступили между собой в сговор.